مستشار رئيس الجمهورية: الاثنين آخر موعد للترشح لمنصب رئيس العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار رئيس جمهورية العراق، محمد أمين فارس، أن يوم الاثنين المقبل يُعدّ آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

مشيراً إلى أن مجلس النواب سيباشر، بعد نحو شهر، عملية انتخاب الرئيس الجديد عبر التصويت البرلماني، على أن يحصل المرشح الفائز على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان.

وقال فارس خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إن العرف السياسي في العراق ينص على أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، وليس تابعاً لأي حزب سياسي بعينه.

مبيناً أن وحدة الموقف الكوردي في هذا الاستحقاق تُعدّ أمراً ضرورياً لضمان اختيار شخصية قادرة على الدفاع عن الحقوق الدستورية للكورد.

وحذّر مستشار رئيس الجمهورية من تعدد المرشحين الكورد لهذا المنصب، موضحاً أن ذلك قد يفتح المجال أمام أطراف أخرى لاختيار شخصية قد لا تكون قادرة على حماية الحقوق الدستورية، وقد تخضع قراراتها لمطالب تلك الأطراف.

وأشار فارس إلى أن الرئيس بارزاني، كان قد حدّد آلية اختيار رئيس جمهورية العراق، إما من خلال التصويت داخل البرلمان أو عبر التوصل إلى توافق سياسي بين القوى المختلفة على مرشح واحد، معتبراً أن هذا المسار هو الأفضل لتسمية رئيس العراق المقبل.