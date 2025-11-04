بحضور نائبي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دهوك تحتفي بكرنفال جماهيري حاشد دعماً للقائمة 275

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بحضور نائبي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، تشهد محافظة دهوك في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025، أكبر كرنفال جماهيري لدعم القائمة 275، في الانتخابات العراقية المقبلة.

واحتشد الآلاف من مواطني دهوك، في ملعب دهوك لكرة القدم، رافعين رايات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تعبيراً عن دعمهم للحزب، مؤكدين ولاءهم الراسخ للحزب الذي قدم التضحيات الجسام، ولديه تاريخ من النضال في سبيل حرية كوردستان، واصفينه بحزب المنجزات، والإعمار.