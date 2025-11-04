الرئيس بارزاني يقدّم التعازي لعائلة الكولونيل ريتشارد ناب ويثمّن دعمه لكوردستان

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قدّم الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تعازيه الحارة إلى عائلة الكولونيل ريتشارد ناب، وذلك في رسالة مواساة موجّهة باسمه واسم شعب كوردستان، إثر رحيله.

وجاء في رسالة بارزاني إشادةٌ بمناقب الفقيد، واصفًا إياه بأنه “صديقٌ وفيّ وحليفٌ لشعب كوردستان”، مشيرًا إلى دوره البارز في دعم الإقليم خلال مراحل مفصلية: منذ انتفاضة عام 1991 وما تلا سقوط النظام السابق، حيث أسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي للإقليم وتطوير العلاقات بين كوردستان والولايات المتحدة. كما نوّه إلى خدمته كرئيس مكتب سلطة الائتلاف المؤقتة في أربيل عام 2003.

واختتم بارزاني رسالته بتقديم الشكر على ما قدّمه الكولونيل ناب من خدمات ووقوفه إلى جانب شعب كوردستان، معربًا عن خالص تعازيه وتضامنه الدائم مع أسرته.