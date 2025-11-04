أوجلان يدعو إلى إحراز تقدم في عملية السلام في تركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان في رسالة نُشرت الثلاثاء، جميع الأطراف المشاركة في عملية السلام في تركيا إلى بذل جهود حقيقية لضمان نجاحها.

ويقود أوجلان، مؤسس حزب العمال الكوردستاني، جهودا للانتقال من التمرد المسلح الكوردي الذي دام أربعة عقود ضد الدولة التركية إلى نضال سياسي ديموقراطي من أجل حقوق الأقلية الكوردية في تركيا.

ومنذ آب/أغسطس تعمل لجنة برلمانية مشتركة من مختلف الأحزاب على وضع إطار قانوني لهذا الانتقال إلى السلام.

ويشمل ذلك تحديد مصير أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي منذ 1999، والضمانات الأمنية المحتملة لمقاتلي حزبه.

وكتب أوجلان في الرسالة التي نشرها وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للكورد الذي زاره في السجن الاثنين: "للانتقال إلى مرحلة إيجابية، من الضروري أن يتصرف الجميع بحساسية وجدية وشعور بالمسؤولية".

وأضاف "يجب أن يكون أساس ذلك دمج القضية الكوردية بجميع أبعادها في الإطار القانوني للبلاد والانخراط في عملية انتقال راسخة"، وفق فرانس برس.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد تخلى رسميا عن كفاحه المسلح ضد الدولة التركية في أيار/مايو ليضع بذلك حداً لأربعة عقود من نزاع أودى بقرابة 50 ألف شخص من الجانبين.

وأعلن الحزب الشهر الماضي سحب آخر مقاتليه من تركيا إلى جبال قنديل بإقليم كوردستان، ليكمل بذلك المرحلة الأولى من عملية السلام التي بدأت قبل عام.

ودعا حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، ثالث أكبر أحزاب البرلمان، إلى بدء المرحلة الثانية "وهي الخطوات القانونية والسياسية".

وتشير تقديرات إلى أن الكورد يشكلون 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 86 مليون نسمة.