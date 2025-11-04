الحشد الشعبي يؤكد مقتل أحد عناصره بانفجار في أطراف بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم، عن مقتل أحد منتسبيها وإصابة اثنين آخرين إثر انفجارٍ وصفه بالعرضي وقع داخل أحد مقراتها في أطراف العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجبٍ فني داخل أحد مخازن الهيئة في منطقة جرف النداف، مشيرةً إلى أن الحادث ناجم عن مواد متفجرة كانت مخزونة سابقًا داخل المقر.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الانفجار وطبيعة المواد التي تسببت به، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.