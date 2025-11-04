في ظل التشكیلة الحكومية التاسعة: قطاع الثروة الحيوانية بكوردستان يحقق قفزات نوعية نحو الاكتفاء الذاتي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أولت الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اهتماماً كبيراً بتطوير مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، مما أدى إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإنتاج المحلي خلال السنوات الماضية، لا سيما في قطاعي الألبان واللحوم.

شهدت مشاريع تربية الأبقار الحلوب نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الستة الماضية، حيث ارتفع عدد هذه المشاريع بنسبة 21% بين عامي 2019 و2025. وبشكل تفصيلي، ازداد عدد مشاريع تربية الأبقار من 73 مشروعاً في عام 2019 ليصل إلى 93 مشروعاً في عام 2025.

هذا التوسع انعكس بشكل مباشر على أعداد الأبقار، التي قفزت من 8,239 رأساً في 2019 إلى 16,000 رأس في 2025، مما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي للألبان بشكل كبير.

ورغم أن حاجة الإقليم السنوية من الحليب تقدر بحوالي 500 ألف طن، فقد وصلت القدرة الإنتاجية المحلية إلى 285 ألف طن، أي ما يغطي أكثر من نصف الاحتياج المحلي. وتعمل الحكومة باستمرار على دعم هذه المشاريع لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

حقق قطاع الدواجن نجاحاً لافتاً، حيث تجاوز الإنتاج المحلي حاجة السوق. ويبلغ الإنتاج السنوي من لحوم الدواجن في الإقليم 290 ألف طن، في حين تقدر الحاجة المحلية بـ 124 ألف طن فقط.

هذا الفائض الكبير مكن الإقليم من تصدير كميات كبيرة إلى الأسواق العراقية، على الرغم من بعض العوائق التي تضعها الحكومة الاتحادية أحياناً على استيراد هذه المنتجات.

فيما يتعلق باللحوم الحمراء، لا يزال هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. إذ تقدر حاجة الإقليم بأكثر من 90 ألف طن سنوياً، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية المحلية حالياً 30 ألف طن.

وتعمل حكومة الإقليم على دعم المشاريع القائمة وتشجيع إقامة مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج وسد هذه الفجوة.

يأتي هذا التطور نتيجة للدعم الحكومي الكبير الذي شمل تقديم تسهيلات واسعة لتسويق المنتجات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وخلال فترة الكابينة الوزارية التاسعة، تم تنفيذ حوالي 2,500 مشروع في مجال الثروة الحيوانية، منها نحو 600 مشروع تم إنجازها بالكامل، بالإضافة إلى منح 50 رخصة جديدة لمشاريع زراعية.

وتستمر حكومة إقليم كوردستان في وضع حجر الأساس لمشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع "ميكل" في محافظة أربيل، الذي يعد مجمعاً متكاملاً للثروة الحيوانية يشمل مسالخ حديثة وأسواقاً متخصصة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي.