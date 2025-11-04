أسواق دهوك تشهد طلباً متزايداً على المنتجات المحلية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حكومة إقليم كوردستان، ودعماً لمنتجات المزارعين، حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية مثل الرمان، العنب، والتفاح. حتى الخامس عشر من الشهر القادم، وجاء القرار من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم نتيجة زيادة الإنتاج المحلي، حيث عاد بفوائد كبيرة على المزارعين.

الأسواق والشوارع الرئيسية في محافظة دهوك امتلأت بالمنتجات الزراعية المحلية، وهناك طلب كبير على منتجات المزارعين في المنطقة.

وقال المزارع يوسف نيرويي، لـ كوردستان24: عندما يصل إنتاجنا إلى السوق، تقوم حكومة الإقليم بحظر استيراد المنتجات المماثلة، حتى يحصل إنتاجنا المحلي على سعر جيد ويعود بالفائدة علينا، لأن منتجاتنا المحلية أفضل بكثير، والآن هو موسم جني الرمان والتفاح والعنب، وهناك طلب عليها في الأسواق وتباع بشكل جيد.

السبب وراء الطلب الكبير، يعود إلى الجودة العالية والأسعار المناسبة لهذه المنتجات، بالإضافة إلى المذاق اللذيذ والجودة العالية، مع أسعارها المناسبة، وهذه هي الأسباب الرئيسية التي جعلت هذه المنتجات تجذب انتباه المواطنين والسياح.