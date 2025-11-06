حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 140 قتيلا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدى الإعصار كالمايغي في الفيليبين إلى مقتل 140 شخصا على الأقل وفقدان 127، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الخميس بينما كانت العاصفة تتجه نحو فيتنام.

وأكد مكتب الدفاع المدني الوطني مقتل 114 شخصا، لكن هذا العدد لا يتضمن 28 وفاة إضافية سجلتها السلطات الإقليمية في سيبو.

غمرت المياه بلدات بأكملها في هذه المقاطعة المتضررة بشدة، وتسلق السكان إلى أسطح المنازل للهروب من المياه الموحلة التي جرفت سيارات وشاحنات وحتى حاويات شحن ضخمة.

ووصل الإعصار كالمايغي إلى الفيليبين قبيل منتصف ليل الاثنين (الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش)، وحطَ في مقاطعة جزر ديناغات قبل أن يعبر الأرخبيل نحو الغرب. وهو الآن في طريقه إلى فيتنام التي يتوقع أن يصل إليها مساء.

وفي المجموع تم إجلاء حوالى 400 ألف شخص بشكل وقائي من مسار الإعصار.

ويضرب الفيليبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة سنويا، وغالبا ما تُلحق الأضرار الأكبر في أفقر مناطق البلاد.

AFP