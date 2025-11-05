الأنواء الجوية: تسجيل 114 هزة أرضية خلال ثلاثة أيام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، تسجيل 114 هزة أرضية من 1 ولغاية 4 تشرين الثاني 2025.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "خريطة العراق والمناطق المجاورة للفترة من 1 لغاية 4 تشرين الثاني 2025 ، أنه تم تسجيل 114 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 1 الى 4.6 درجات"، مبينا أن "أغلب الهزات الأرضية ارتدادية ضعيفة المقدار وغير محسوسة".

وأضافت، أن "الهزة الأرضية التي سجلت في مدينة خانقين قرب الحدود العراقية الايرانية على طول فالق خانقين مندلي بدرة وهي حالة طبيعية الحدوث بعد اي هزة أرضية قوية لحين استعادة القشرة الأرضية لطبيعتها ووضعها الطبيعي".