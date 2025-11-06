على خلفية "حادثة العجلة".. المشهداني يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بحق أفراد من حمايته

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق افراد من حمايته بشأن "حادثة العجلة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان، انه "يود أن يوضح للرأي العام بشأن مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعيّ، أنّه في أثناء مرور موكب الرئيس لوحظ دخول عجلة مظللة نوع تاهو، داخل الموكب، وهو الأمر الذي أدّى إلى حصول سوء فهم مع سائق العجلة، الذي أصرّ على الاستمرار في السير، رغم التنبيهات الأمنية، مما أدى إلى ارتباك مؤقت من قبل بعض عناصر الحماية".

وأضاف، أنه "وعلى الرغم مما حصل يؤكد رئيس مجلس النواب رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات الفردية، وقد وجّه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد العسكريين المعنيين، وإيداعهم التوقيف، تاكيدًا لحرصه الدائم على ضبط الأداء الأمنيّ واحترام المواطنين".

وأكد المكتب الاعلامي، أنّ "ما جرى لا يعكس نهج وتوجيهات المشهدانيّ، التي تدعو إلى الانضباط والمهنية العالية والتعامل الحضاري مع الجميع ،وان الإجراءات القانونية المتخذة جاءت لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا".