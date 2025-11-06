مصممة كوردية تبرز كواحدة من أكثر الشخصيات إلهاماً في العالم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وقع الاختيار على المصممة الكوردية، لارا دزەيي، كواحدة من أكثر الشخصيات إلهاماً في العالم لعام 2025.

لارا دزەيي، مصممة الأزياء الكوردية الشهيرة، حصلت على إنجازين مهمين على المستوى الدولي، حيث اختارتها مجلة "غلاديس" الأمريكية المعروفة كواحدة من "أكثر 25 شخصية ملهمة في العالم" لعام 2025.

وفي الوقت نفسه، قام تلفزيون بي بي سي البريطاني (BBC UK) بتسليط الضوء على حياتها وأعمالها في إنتاج وثائقي - بودكاست.

هذا الاختيار من مجلة "غلاديس" جاء بعد مشاركة لارا دزەيي الناجحة في أسبوع الموضة في ميلانو، الذي غطته قناة كوردستان24، حيث استطاعت هذه الشابة الكوردية أن تلفت انتباه عالم الموضة العالمي بتصاميمها الخاصة للأزياء الكوردية.

إدراج اسم لارا دزايي ضمن قائمة الشخصيات العالمية المعروفة مثل نيكول كيدمان وديفيد بيكهام، يُعد تقديراً لتأثيرها في التعريف بالثقافة الكوردية على المسرح الدولي.

وفي الوقت نفسه، قامت المؤسسة الإعلامية البريطانية الشهيرة، بي بي سي، في بودكاست وثائقي مدته 34 دقيقة، بتسليط الضوء بشكل مفصل على رحلة لارا دزيي الفنية والمهنية. وقد زار فريق بي بي سي مدينة ميلانو وأجرى مقابلة خاصة معها، لنقل قصتها الفريدة ورؤيتها الفنية إلى المستمعين.

إن اجتماع هذين الإنجازين المهمين في وقت واحد لا يعزز مكانة لارا دزيي كمصممة عالمية فحسب، بل يبرز أيضاً اسم كوردستان بشكل أكبر في مجال الإبداع، الموضة والإلهام.