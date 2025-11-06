رئيس الحكومة مسرور بارزاني يتفقد مشروع "إمدادات المياه الطارئة" في أربيل

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع "إمدادات المياه الطارئة" في أربيل.

وعقب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "إمدادات المياه الطارئة" في أربيل، وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية إلى 95%، وهي في مراحلها النهائية تمهيداً لافتتاحها قريباً.

ويُعدّ مشروع "إمدادات المياه الطارئة" في أربيل من أبرز المشاريع الاستراتيجية ضمن أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة، وقد نُفّذ بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، من خلال شركة "هێمن گرووپ" وبمعايير عالية الجودة، ومن المتوقع أن يسهم في معالجة مشكلة شح المياه في أربيل ومحيطها لمدة تصل إلى 30 عاماً.

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم الأحد 8 أيلول 2024، بتكلفة تقدر بحوالي 480 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال أقل من 550 يوماً.

ويُضخ المشروع يومياً 480 ألف متر مكعب من المياه، ويوفر بشكل مستمر 20 ألف متر مكعب لكل ساعة على مدار 24 ساعة، لضمان توفير المياه الصالحة للشرب لقنوات المدينة.

وتنفذ التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان العديد من مشاريع المياه المهمة والإستراتيجية، التي من شأنها حل مشكلة مياه الشرب في عموم مناطق الإقليم.