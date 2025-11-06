السبت المقبل موعداً لبدء الصمت الانتخابي وهيئة الاعلام تدعوا المؤسسات الاعلامية الالتزام به

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية اليوم الخميس، المؤسسات الاعلامية في البلاد الى الالتزام بالصمت الانتخابي الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وفي إعمام رسمي يحمل الرقم (73) ومؤرخ في 5 نوفمبر 2025، أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من دورها الدستوري في تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات، وحرصاً على "ترسيخ بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة تسهم في إنجاح الممارسات الديمقراطية". وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق العالي والتواصل المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف توحيد الجهود الرامية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

واستناداً إلى المادة (6) من لائحة قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات، شددت الهيئة على مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب على جميع وسائل الإعلام الالتزام بها طوال فترة الصمت، والتي تبدأ مع انتهاء الحملات الانتخابية رسمياً وتنتهي بإغلاق آخر مركز اقتراع في البلاد.

أبرز ضوابط فترة الصمت الانتخابي:

حظر شامل: يُحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي تغطية إعلامية انتخابية أو ترويج، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، لأي من الكيانات السياسية، الائتلافات، أو المرشحين.

منع الدعاية المضادة: يُعتبر أي حديث أو مادة إعلامية، بما في ذلك البرامج الحوارية والتقارير التي تتضمن إشارة (إيجابية أو سلبية) أو تهدف إلى الإساءة لمرشح أو كيان سياسي، خرقاً للصمت الانتخابي.

مسؤولية مشتركة: دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام إلى أن تكون شريكاً وطنياً فاعلاً في إنجاح العملية الانتخابية عبر الالتزام التام بهذه الضوابط، وتهيئة الأجواء المناسبة للناخبين لاختيار ممثليهم بحرية تامة بعيداً عن تأثير الدعاية الإعلامية التي استمرت طوال الأسابيع الماضية.

هذا ومن المقرر ان تجري عملية التصويت الخاص لقوى الامن الداخلي والجيش ومؤسسات أخرى في يوم الاحد المقبل الموافق 9 تشرين الثاني الجاري على ان يجري التصويت العام في 11 تشرين الثاني 2025 لانتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي، حيث يملك نحو 30 مليون شخص من أصل 46 مليون حق التصويت. كما أن نحو سبعة ملايين شخص لم يجددوا بطاقة التصويت الخاصة بهم، ولذلك لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات.