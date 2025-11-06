مسرور بارزاني لـ كوردستان24: مشاريع البنية التحتية ستسهم في تحقيق تقدم ملموس في كافة القطاعات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تصريحٍ خاص لـ كوردستان24، عن أمله في أن يشهد إقليم كوردستان خلال السنوات العشر المقبلة مرحلة جديدة من التقدم والتطور، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل.

وقال مسرور بارزاني: "أتقدّم بالشكر إلى خالد خوشناو وشركة التنفيذ، فهذا هو آخر مراحل إيصال المياه إلى مدينة أربيل. هذا المشروع يُعدّ خدمة كبيرة لأربيل ولإقليم كوردستان، وقد أُنجزت أعماله بنجاح كبير، كما تمكن القائمون عليه من إكماله ضمن مدة قياسية".

وأضاف مسرور بارزاني: "جميع من زار هذا الموقع كانوا يعتقدون أن المشروع يحتاج إلى ثلاث سنوات حتى يكتمل، لكن لحسن الحظ تم إنجازه في فترة قصيرة".

وأشار رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أن جميع مراحل المشروع نُفذت بسواعد محلية، كما استُخدمت فيه تقنيات متقدمة لضمان جودة المياه.

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله في أن يشهد إقليم كوردستان تقدماً ملموساً في مختلف القطاعات، موضحاً أن بعض المشاريع التي أنجزت في البداية كانت ضرورية لتقوية البنية التحتية، وأكد أنه لضمان نجاح هذه البنى التحتية يجب تسريع وتيرة الأعمال والمشاريع، مضيفاً أن جميع المشاريع السابقة أثمرت نتائج إيجابية، وأن المشاريع المستقبلية ستسهم في تحقيق إنجازات أكبر بكثير.

وأعرب أيضاً عن امتنانه لشركة "هێمن گرووپ" على جهودها وثقتها بحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن التعاون الجيد بين الشركات والحكومة يعد عاملاً أساسياً في نجاح هذا المشروع. كما أكد أمله في تنفيذ هذه الأعمال في مدينة السليمانية، مشدداً على ضرورة أن تُنهي الشركات المكلفة مهامها في أسرع وقت ممكن.

وتحدث مسرور بارزاني قائلاً: نرجو من الله أن يوفقنا في تنفيذ جميع المشاريع التي نطمح إليها، لكن قدراتنا كحكومة محدودة، خاصة في هذه الفترة التي واجهنا فيها الكثير من الصعوبات لتقييد أعمالنا ومشاريعنا. ومع ذلك، وفقاً للإمكانيات الاقتصادية للحكومة، نسعى لأن تصل الأعمال والمشاريع إلى كل مدينة وبلدة في إقليم كوردستان.