مسرور بارزاني يتفقد مشروع سد دوين بسعة 100 مليون متر مكعب في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في منشور له على منصة أكس، انه قام بزيارة ميدانية اليوم، وتفقد مشروع بناء سد دوين الجديد في محافظة أربيل، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 100 مليون متر مكعب من المياه.

وأكد رئيس الحكومة أن المشروع سيؤدي دورًا مهمًا في تحسين المناخ المحلي ودعم القطاع الزراعي وتنشيط السياحة في المنطقة، إلى جانب مساهمته في خلق فرص عمل جديدة لأهالي المناطق المحيطة.

وقال مسرور بارزاني إن مشروع سد دوين يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة لتعزيز الأمن المائي وتنمية الموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابًا على الحياة الاقتصادية والمعيشية في الإقليم.