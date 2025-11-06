الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شنّ غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ شنّ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعيد توجيهه إنذاراً بإخلاء مناطق في ثلاث قرى في المنطقة.

وأورد بيان عسكري أن الجيش بدأ "شنّ سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

وكان الجيش نشر إنذاراً بإخلاء مبانٍ في قرى الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل، مؤكداً أنه سيهاجم أهدافاً "للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته".

وفي بيان لاحق، وجه الجيش إنذاراً لسكان عدد من المباني في قرية زوطر الشرقية يطالبهم بإخلائها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان إن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وقالت بدرسيان للصحافيين "ستواصل إسرائيل الدفاع عن كامل حدودها، ونواصل التأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار".

وأضافت "لن نسمح لحزب الله بإعادة بناء" قدراته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأحد في اجتماع مجلس الوزراء إن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.

وأضاف "لن نسمح للبنان بأن يتحوّل إلى جبهة نشطة ضدّنا مجدداً".

المصدر: فرانس برس