انطلاق الصمت الانتخابي في عموم العراق تمهيداً للتصويت الخاص والعام

أربيل (كوردستان 24)- انطلق اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في عموم العراق الصمت الانتخابي، قبل يوم من التصويت الخاص المقرر غداً الأحد، ويومين من التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن الصمت الانتخابي سيبدأ اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استعداداً لعملية التصويت الخاص والعام.

وقالت المفوضية في بيانها الموجه إلى جميع التحالفات والأحزاب والمرشحين، إن فترة الصمت الانتخابي تتطلب التوقف عن أي أعمال ترويجية للمرشحين أو الأحزاب بهدف كسب تأييد الناخبين، كما تُحظر خلال هذه الفترة جميع الأنشطة الدعائية للمرشحين.

وأشار البيان إلى أن وسائل الإعلام ستقتصر خلال فترة الصمت على تثقيف الناخبين حول أهمية المشاركة في الانتخابات، دون الترويج لأي طرف سياسي.

وأكدت المفوضية أن الهدف من الصمت الانتخابي هو توفير بيئة هادئة ومحايدة للناخبين، تمكّنهم من اتخاذ قراراتهم بحرية ووعي تام.

وكانت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات قد انطلقت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستمرت حتى صباح اليوم السبت، مع بدء فترة الصمت الانتخابي.

وقبل انطلاق الحملات بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي.