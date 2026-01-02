مقاتلات سعودية تقصف قاعدة عسكرية بحضرموت

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شنت مقاتلات سعودية، اليوم الجمعة 2 كانون الثاني/يناير 2026، سلسلة غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات.

وبحسب معلومات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد نفذ الطيران السعودي 7 غارات جوية استهدفت مقر "اللواء 37" في منطقة "الخشعة" الواقعة ضمن نطاق وادي وصحراء حضرموت.

وفي هذا السياق، صرح محمد عبد الملك، رئيس المجلس الانتقالي في المنطقة، بأن الهجمات العنيفة أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة في صفوف القوات المتمركزة هناك.

من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية، محمد النقيب، أن قواتهم في كافة الجبهات باتت في حالة استنفار قصوى وجاهزية تامة للرد على أي اعتداء، وتوعد بـ "سحق الجماعات والميليشيات المتطرفة" ضمن إطار العمليات العسكرية القادمة، حسب وصفه.

تأتي هذه التطورات لتشير إلى أن الأزمة اليمنية قد دخلت في عام 2026 منعطفاً جديداً وبالغ الحساسية، لا سيما في المناطق الجنوبية. وتعد محافظة حضرموت، بموقعها الاستراتيجي وثرواتها النفطية، مركزاً لصراع محتدم بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المدعومة من السعودية.

ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف المباشر من قبل السعودية لحلفائها السابقين يعد إشارة واضحة على تعمق الشرخ واتساع فجوة الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، والذي كان يقاتل سابقاً تحت مظلة "التحالف العربي"، قبل أن تدفع المصالح السياسية والإقليمية المتباينة الطرفين نحو المواجهة المباشرة.