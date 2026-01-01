بريطانيا ستحلل بيانات الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا الخميس أن بريطانيا وافقت على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة تحطمت في تركيا في 23 كانون الأول/ديسمبر مودية برئيس أركان الجيش الليبي وعدد من مساعديه.

وقضى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد الحداد مع أربعة من مساعديه في الحادث الأسبوع الماضي في ختام زيارة إلى أنقرة.

وكانت السلطات التركية قد أوضحت أن عطلا كهربائيا أدى إلى تحطّم الطائرة وهي من طراز فالكون 50 بعد وقت قصير من إقلاعها.

كما لقي ثلاثة من أفراد الطاقم حتفهم، اثنان منهم فرنسيان، وفق ما نقلته فرانس برس.

وعُثر على مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود) في حقول زراعية بالقرب من موقع التحطم.

وقال وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني محمد الشهوبي في مؤتمر صحافي في طرابلس "تم الاعلان عن موافقة المملكة المتحدة على تحليل الصندوق الاسود للطائرة بالتنسيق بين وزارة المواصلات الليبية و السلطات التركية".

وكان الفريق أول ركن محمد الحداد يتمتع بشعبية واسعة في ليبيا رغم الانقسامات العميقة بين شرق البلاد وغربها.

ومنذ سقوط معمر القذافي عام 2011، تواجه ليبيا صعوبات في استعادة الاستقرار، وتتنافس الحكومتان في الشرق والغرب على السلطة.

وكان الحداد رئيس أركان حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على غرب البلاد، بينما يحكم شرقها المشير خليفة حفتر.

وصرح الشهوبي لوكالة فرانس برس أن "ثلاث دول قدمت طلبا لألمانيا التي اشترطت مساعدة فرنسا" لفحص مسجلات بيانات الرحلة.

وقال إن "اتفاقية شيكاغو تنص على انه يلزم ان تكون الدولة (التي تقوم بتحليل الصندوق الاسود) دولة محايدة".

وأضاف "فرنسا دولة مصنعة وفي نفس الوقت طاقم الطائرة فرنسي. بالتالي لا يحق لفرنسا ان تشارك. ولكن المملكة المتحدة، تمت الموافقة عليها من الجانب الليبي ومن الجانب التركي"

وبعد لقائه السفير البريطاني في طرابلس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور إن ليبيا وتركيا قدمتا طلبا مشتركا إلى بريطانيا "للحصول على دعم فني وقانوني لتحليل الصندوق الأسود".

وأوضح أنه لا يمكن تحديد المدة اللازمة لاستعادة بيانات الرحلة، إذ إن ذلك يعتمد على حالة الصندوق الأسود.

وأكد الشهوبي الالتزام "باطلاع الرأي العام على النتائج النهائية فور استكمالها مع التشديد على عدم الانسياق وراء الإشاعات او المعلومات غير الدقيقة".