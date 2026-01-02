دهوك.. تساقط 45 سم من الثلوج في "كاني ماسي" والأمطار تنعش مركز المحافظة

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة دهوك، اليوم، عن إحصائيات الأمطار والثلوج التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المحافظة. وأظهرت البيانات تسجيل نسب مرتفعة من الثلوج في ناحية "كاني ماسي"، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في مركز مدينة دهوك.

ووفقاً للبيان الصادر عن المديرية، فقد بلغت سماكة الثلوج في ناحية "كاني ماسي" التابعة للمحافظة 45 سنتيمتراً، فيما سجل مركز مدينة دهوك هطول 20.6 ملم من الأمطار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "كوردستان 24" في دهوك، چەکدار جمال، بأن جميع الطرق الرئيسية في حدود المحافظة مفتوحة حالياً أمام حركة مرور المواطنين. وأوضح أن الفرق التابعة للبلدية ومديرية الطرق والجسور تمكنت من تنظيف ومعالجة معظم الطرق الفرعية، وتواصل عملها في المواقع القليلة المتبقية لضمان فتحها بشكل كامل.

وأشار المراسل إلى أن موجة الثلوج وما خلّفته من مناظر طبيعية خلابة، دفعت المواطنين والسياح إلى التوجه نحو المناطق الجبلية لقضاء أوقات ممتعة، وخاصة منطقة "سوارة توكا" التي تعد من أبرز الوجهات المرتفعة والمغطاة بالثلوج، حيث لا تزال الطرق المؤدية إليها مفتوحة أمام الزوار.

ورغم إعادة فتح الطرق، أصدرت الجهات المعنية تحذيرات للسائقين والمواطنين بضرورة القيادة بحذر شديد وتوخي الحيطة، نظراً لانخفاض درجات الحرارة الذي أدى إلى تشكل "الإنجماد" (الشختة) في العديد من الطرق، بالإضافة إلى تراكم الثلوج على جانبي الشوارع، مؤكدة على أهمية الالتزام بالسرعات المنخفضة لضمان السلامة العامة.