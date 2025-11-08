موقع “جيوماباس”: أربيل وديار بكر من بين أقدم مدن العالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وفقاً لتقرير نشره موقع “جيوماباس” المتخصص في الجغرافيا والتاريخ، جاءت مدينة ديار بكر في المرتبة الثالثة ضمن تصنيف المدن التي استمرّت فيها الحياة البشرية منذ تأسيسها وحتى اليوم.

كما احتلت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، المرتبة الحادية عشرة بين أقدم مدن العالم التي سكنها الإنسان منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد.

وأشار الموقع إلى أنه، من بين ثماني عشرة مدينة حول العالم شملها البحث، تُعدّ مدينة دمشق أقدم مدينة في العالم وجاءت في المرتبة الأولى، تلتها مدينة أريحا الفلسطينية في المرتبة الثانية، ثم مدينة دياربكر في باکووری کوردستان في المرتبة الثالثة.

وبعد عدة مراتب، جاءت أربيل في المرتبة الحادية عشرة، إذ تؤكد معلومات الموقع أن الحياة البشرية فيها بدأت منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد، ولا تزال مستمرة حتى اليوم مع تطور ملحوظ في شتى المجالات.

وأشار الموقع إلى أن تصنيف المدن لم يُبنَ على تاريخ تأسيسها فقط، إنما على استمرارية وجود السكان والحياة فيها عبر الزمن، وهو الأساس الذي استندت إليه هذه الدراسة والترتيبات.

كما أوضح أن هذه المدن، وعلى مرّ التاريخ، شهدت تعاقب الإمبراطوريات والحروب المستمرة، إلا أن الحياة فيها لم تنقطع، وما زال الناس يسكنونها ويعيشون فيها حتى اليوم.