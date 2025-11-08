تنفيذ 3 مشاريع استراتيجية في إدارة زاخو المستقلة بقيمة أكثر من 24 مليار دينار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يتم تنفيذ 3 مشاريع طرق استراتيجية في إدارة زاخو المستقلة، ضمن حدود محافظة دهوك، بقيمة اكثر من 24 مليارًا و539 مليون دينار.

وأرسى المشرف على إدارة زاخو گوهدار شيخو، اليوم السبت، الحجر الأساس لهذه المشاريع التي ستنقل مدينة زاخو مركز الإدارة الى مرحلة جديدة من الاعمار والبناء والاردهار.

وأوضح شيخو، أن التكلفة الإجمالية للمشاريع تتجاوز 24 مليارًا و530 مليون دينار.

والمشاريع الثلاثة هي:

ــ إنشاء شوارع وشبكة صرف صحي في حي بارزان، وشوارع في حيي أيلول و البيشمركة.

ــ إنشاء شوارع وشبكة صرف صحي في حي تلكةبةري، وتركيب إشارات مرورية لطريق إبراهيم خليل المزدوج إلى باتيل.

ــ إنشاء مجسر علوي (Overpass) ونفق (Underpass) لطريق خبات - گوندك.

وتحظى هذه المشاريع بأهمية كبيرة لإدارة زاخو المستقلة ، وستُسهل حركة المرور ضمن حدود الإدارة ، كما ستُحلّ العديد من العراقيل المرورية في المنطقة.