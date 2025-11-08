أوميد أحمد: مشروع روناکي نُفِّذ لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أوميد أحمد، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع “روناکي” بأقل التكاليف الممكنة لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين.

موضحاً خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أنه حتى الآن أزيلت نحو 60% من المولدات، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى سبعة آلاف مولدة مع اكتمال المشروع.

وقال أحمد، إن مشروع “روناکي” مشروع وطني سيعود بفوائد كبيرة على المواطنين، وجاء نتيجة عمل متواصل وتقييم مستمر على مدى السنوات الثلاث الماضية.

مضيفا أن مشروع “روناکي” يُنفّذ بأقل كلفة ممكنة وفي أقصر وقت وبأفضل الأساليب.

وأشار إلى أن المشروع يتكوّن من عدة مراحل رئيسة، من بينها تشغيله بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليل النفقات على الحكومة، وحماية البيئة.

وأضاف أن الوزارة أوقفت حتى الآن 3800 مولد كهربائي، أي ما يقارب 60%. وبنهاية المشروع، سنوقف تشغيل حوالي 7000 مولد كهربائي.

وأوضح أحمد أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء في إقليم كوردستان تتجاوز ثمانية آلاف ومئتي ميغاواط، منها نحو أربعة آلاف وخمسمئة ميغاواط قيد التشغيل حالياً.

مشيراً إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم أضافت وحدها نحو ألف وثمانمئة ميغاواط، من بينها سبعمئة ميغاواط من مصادر صديقة للبيئة.

وفي الـ 30 تشرين الأول 2025، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن نحو أربعة ملايين وخمسمئة ألف مواطن استفادوا من مشروع “روناکي”.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة في مركزي مدينتي سوران وزاخو، كما بدأت الاستعدادات لتأمين الكهرباء بشكل مستمر في إدارة رابرين.