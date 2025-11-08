التعليم العالي في إقليم كوردستان تعطل دوام الطلبة لثلاثة أيام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان اليوم السبت، عن قرار يقضي بمنح عطلة رسمية لثلاثة أيام لجميع الطلبة في الجامعات والمعاهد، وذلك بمناسبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

ويهدف القرار إلى إتاحة فرصة متساوية للطلبة للمشاركة في العملية الانتخابية وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم.

وبموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد قادر، تقرر أن تكون أيام التاسع والعاشر من شهر تشرين الثاني الحالي عطلة رسمية للطلبة والطالبات في جميع مراكز الدراسة الجامعية والمعاهد، سواء كانت حكومية أم خاصة.

إضافة إلى ذلك، سيكون يوم الحادي عشر من تشرين الثاني 2025 عطلة رسمية شاملة في جميع المؤسسات والدوائر، بما في ذلك المراكز التعليمية، وذلك لإجراء العملية الانتخابية.

وسُيستأنف الدوام الرسمي في كافة الجامعات والمعاهد التابعة لإقليم كوردستان يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من تشرين الثاني 2025.