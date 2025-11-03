وزارة التربية في كوردستان تخصص 430 مليون دينار لتزويد المدارس بـ200 سبورة ذكية

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، اليوم الاثنين، عن تخصيص مبلغ 430 مليون دينار لتزويد عدد من المدارس الحكومية في جميع محافظات إقليم كوردستان والإدارات المستقلة بـ200 سبورة ذكية (سمارت بورد).

وذكر آلان حمه سعيد في تدوينة على حسابه في منصة فيسبوك، أنه بموجب توجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضمن المرحلة الأولى، سيتم تزويد عدد من المدارس الحكومية في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، إلى جانب الإدارات الأربع المستقلة: زاخو وكرميان ورابرين وسوران، إضافة إلى مدارس الدراسة الكوردية في كركوك، بـ200 سبورة ذكية بمبلغ 430 مليون دينار.

وأشار الوزير إلى أن توزيع السبورات سيبدأ بداية الأسبوع المقبل.

وكان آلان حمه سعيد قد أعلن يوم الأحد 17 آب 2025، في مؤتمر صحفي، أن مشروع "روناكي" سيكون له أكبر أثر على مستوى قطاع التربية وجودة التعليم.

وأوضح سعيد أنه أصبح بالإمكان تركيب سبورة ذكية في مدارس لم يكن بالإمكان تجهيزها سابقاً بسبب نقص الكهرباء، وذلك بفضل توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، مما يتيح للمعلمين استخدام أجهزة العرض الرقمية والسبورات الذكية في التدريس.