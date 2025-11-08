توقيف سائق شاحنة في إسبانيا مطلوب لدى ألمانيا بتهمة تهريب مخدرات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإسبانية السبت أنها أوقفت قرب برشلونة في شمال شرق البلاد سائق شاحنة يبلغ 64 عاما، مطلوبا لدى السلطات الألمانية بتهمة تهريب مخدرات.

وأفادت الشرطة في منطقة كاتالونيا في بيان بأن الرجل الذي لم تُحدد جنسيته، يُشتبه في أنه نقل أكثر من 250 كيلوغراما من الماريجوانا والحشيش من ألمانيا إلى إسبانيا، بقيمة سوقية تزيد على 500 ألف يورو.

وأضاف البيان أنه أُوقف الثلاثاء في مركز لوجستي في سانتا بيربيتوا دي لا موغودا، وهي بلدة تقع شمال برشلونة.

ووُضع سائق الشاحنة الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية، قيد التوقيف الاحتياطي في انتظار تسليمه، وفق ما نقلته فرانس برس.

تُعدّ إسبانيا مدخلا رئيسيا لتهريب المخدرات إلى أوروبا نظرا لقربها من المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، ولعلاقاتها مع أميركا اللاتينية.