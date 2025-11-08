الهجرة العراقية: تصويت النازحين سيكون حصراً داخل المخيمات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، وجود تنسيقٍ عالٍ مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتسهيل عملية تصويت النازحين، مشيرةً إلى أن الاقتراع سيجرى داخل المخيمات حصراً للمشمولين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، أن "المفوضية تبنت برنامجاً خاصاً بشمول النازحين في العملية الانتخابية، استناداً إلى قرار مجلس النواب القاضي بتصويت قاطني المخيمات"، مبيناً أن "الوزارة زودت المفوضية منذ فترة طويلة ببيانات النازحين في المخيمات

وأضاف جهانكير، أن "مراكز اقتراع خاصة ستُفتتح داخل المخيمات، وسيجري تصويت النازحين خلالها بالتزامن مع التصويت الخاص للقوات الأمنية"، موضحاً أن "النازحين المقيمين خارج المخيمات سيُدلون بأصواتهم وفق محافظاتهم المُسجلين فيها".