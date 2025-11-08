عقب فراره من بغداد.. أسايش أربيل تلقي القبض على متّهم بسرقة مبلغ مالي ضخم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متّهمٍ بسرقة مبلغ 500 مليون دينار عراقي.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إن مفارزها تمكّنت من إلقاء القبض على المتهم (أ. ن. ع)، الذي كان قد فرّ من مدينة بغداد بعد سرقة مبلغ مالي قدره (500,000,000) دينار عراقي من منزل أحد المواطنين هناك، محاولًا التواري عن الأنظار داخل مدينة أربيل.

وأكّد البيان، أن مفارز مديرية أسايش أربيل، وعقب ورود المعلومات الأولية، "باشرت بعمليات التحري والمتابعة، وتمكّنت خلال فترة وجيزة من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه دون أي حادث يُذكَر".

وأضاف البيان، أن قوات الأسايش ضبطت بحوزة المتّهم "مبلغ مالي قدره (40,000) دولار أميركي، كان قد حوّله من الدينار إلى الدولار في محاولة لإخفاء آثار الجريمة".