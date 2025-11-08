مقتل 6 أشخاص جراء حريق بمستودعٍ للعطور في تركيا

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في حريق اندلع صباح السبت في مستودع للعطور في ديلوفاسي، شمال غربي البلاد.

وقال محافظ كوجالي إلهامي أكتاش للإعلام التركي الرسمي "لقي ستة من مواطنينا حتفهم في حريق اندلع في منطقة ديلوفاسي قرابة التاسعة صباحا" (06:00 ت غ).

وأضاف أن "أحد المصابين في حالة حرجة بسبب الحروق. ... والمصابين الأربعة الآخرين في حالة مستقرة نسبيا ويتلقون العلاج"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف المحافظ "تمت السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وتنفيذ عمليات التبريد. ويجري رجال الإطفاء بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابه".

لم يُعرف بعد سبب اندلاع النيران التي التهمت طابقين من مبنى يُستخدم كمستودع ومصنع للعطور، وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.

تقع ديلوفاسي وهي مدينة صناعية على بُعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرق إسطنبول، وتضم العديد من المصانع والمستودعات.