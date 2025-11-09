أكثر من 86 ألفاَ من القوات الخاصة لديهم حق التصويت الخاص في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تجري عملية التصويت الخاص في مراكز الاقتراع في أربيل بهدوء وبشكل منظم، حيث يمتلك 85 ألفاً و739 شخصاً، حق التصويت الخاص.

وقال أحمد عبد الصمد، مراسل كوردستان 24، من أحد مراكز التصويت الخاص: في هذا المركز يشارك 1,922 شخصاً في التصويت، ويتكون المركز من سبع محطات، وتجري عملية التصويت بشكل هادئ وسلس.

مضيفاً أن جهاز استقبال الأصوات في المحطة رقم ثلاثة لا يعمل بسبب مشكلة تقنية.

وصرح المراقب السياسي، مهدي آغا، لكوردستان 24: أن هذا الجهاز لم يعمل منذ افتتاح المركز بسبب مشكلة تقنية، وقد جلب فريق تقني جهازاً جديداً وننتظر أن يبدأ العمل خلال وقت قصير. حتى الآن لم تحدث أي ازدحامات أو مشاكل، وتجري عملية التصويت بشكل جيد جداً.

في أربيل، هناك 85,739 شخصاً يملكون حق التصويت الخاص، لكن عدد الذين يصوتون هو 111,839 شخصاً، لأن بعض الأشخاص من سكنة مناطق خارج حدود محافظة أربيل، يمكنهم التصويت في أربيل.

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.