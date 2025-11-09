مفوضية الانتخابات: التصويت الخاص انطلق بنجاح.. ونازحو سنجار (شنگال) يُسمح لهم بالتصويت خارج المخيمات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، نجاح انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب.

مشيرةً إلى أن العملية بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني 2025، في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان دون تسجيل أي مشاكل فنية في أجهزة الاقتراع.

وقالت الغلاي في تصريح لمراسل كوردستان24 في بغداد، سيف علي، إن ما يزيد على مليون و300 ألف ناخب من القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص، وقد خصصت المفوضية 8,109 مراكز اقتراع لهم، تضم 4,501 محطة انتخابية.

وبيّنت الغلاي أن الفئات المشمولة تستند إلى قوائم وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى قوات البيشمركة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، وقوات حرس الحدود.

وأوضحت أعداد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص على النحو الآتي:

الجهة / الوزارة عدد الناخبين

وزارة الداخلية الاتحادية 597,453

وزارة الدفاع الاتحادية 298,054

وزارة البيشمركة 145,907

هيئة الحشد الشعبي 128,127

وزارة الداخلية في إقليم كوردستان 124,312

جهاز مكافحة الإرهاب 18,410

قوات حرس الحدود 1,596

كما أشارت المتحدثة إلى تخصيص 27 مركزًا انتخابيًا تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مؤكدة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم التصويت.

تصويت نازحي شنگال داخل وخارج المخيمات

وأضافت الغلاي أن جميع النازحين يدلون بأصواتهم داخل المخيمات التي يقيمون فيها، باستثناء نازحي شنگال، إذ يحق لهم التصويت سواء داخل المخيمات أو خارجها، استنادًا للقانون الانتخابي الذي يعترف بخصوصية أوضاعهم.

إلغاء استخدام الحبر لأنها لم تعد ضرورية

وفيما يتعلق بعدم استخدام الحبر الانتخابي في التصويت الخاص، أكدت الغلاي أن ذلك لم يعد ضروريًا، وذلك لاعتماد نظام البطاقة البايومترية وآلية التحقق الثلاثي من بيانات الناخب وبصمته الحية، ما يجعل التزوير غير ممكن.