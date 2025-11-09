علي عباس: عملية التصويت تسير بسلاسة في كركوك

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم مكتب كركوك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، علي عباس، أن في كركوك لدينا 29 مركز اقتراع و191 محطة اقتراع، كما أن لدينا 56 ألفاً و237 ناخباً خاصاً في هذه المحافظة، ويوجد في مركزنا هذا وحده أكثر من 2500 ناخب.

وأشار في حديثٍ لـ كوردستان24، إلى أن الذين يدلون بأصواتهم هنا هم الناخبون الخاصّون من وزارات الداخلية والدفاع والبيشمركة، الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى.

وأضاف عباس: حتى الآن لم تُسجَّل أي خروقات، والعملية الانتخابية تسير بسلاسة من دون مشاكل، ولم نواجه أي عقبات.

وأوضح المتحدث باسم مكتب كركوك في المفوضية أن عملية التصويت بدأت في الساعة السابعة صباحاً، وتنتهي عند الساعة السادسة مساءً، حيث تُغلق الأجهزة بعد ذلك.

وفي ما يتعلق بإعلان النتائج الأولية في منتصف النهار، قال: بالتأكيد، في منتصف اليوم سيتم إعلان نسبة مشاركة الناخبين.