سيهاد بارزاني: التصويت هو سبيلنا للدفاع عن حقوق الكورد في بغداد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- دعا قائد قوات البيشمركة، سيهاد بارزاني، جميع أفراد البيشمركة وعموم الشعب الكوردي إلى المشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات.

مؤكداً أن التصويت هو السلاح الديمقراطي لتعزيز مكانة إقليم كوردستان والدفاع عن حقوقه في بغداد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال مشاركته في عملية التصويت، حيث شدد على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاركة.

واستهل سيهاد بارزاني حديثه بتوجيه رسالة مباشرة إلى قوات البيشمركة قائلاً: رسالتي إلى كل فرد من البيشمركة هي أن يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم، فمن خلال أصواتكم يزداد تمثيل كوردستان في البرلمان العراقي، مما يمكننا من الدفاع بقوة عن حقوق أمتنا الكوردية في بغداد.

كما وجه نداءً إلى عموم المواطنين الكورد، قائلاً: أدعو الجميع للمشاركة في التصويت لنثبت للعالم وللعراق أن الكورد أمة حية، قادرة على الصمود في وجه كل التحديات. إن الدفاع عن حقوقنا يتم اليوم عبر صناديق الاقتراع والعملية الديمقراطية.

وفي تقييمه للتنظيم اللوجستي للانتخابات، أشاد سيهاد بارزاني بسلاسة الإجراءات مقارنة بالدورات السابقة.

وقال: هذه المرة، العملية أفضل بكثير. في الماضي كانت هناك مشاكل كثيرة، لكن هذه المرة تم حلها، والإجراءات سهلة جداً ولا تستغرق من الناخب أكثر من دقيقة واحدة.

ورداً على سؤال حول أهمية مشاركة القوات الأمنية في العملية الديمقراطية، أكد سيهاد بارزاني على أن البيشمركة تؤدي دوراً مزدوجاً، فهي تدافع عن الأرض وتحمي العملية الديمقراطية في ذات الوقت.

واختتم تصريحه بالقول: البيشمركة دافعت عن كوردستان وستستمر في الدفاع عنها. لقد أثبتت بدمائها وتضحياتها أنها ستحمي هذه الأرض وهذا الكيان وهذا الشعب حتى النهاية.