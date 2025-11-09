منصور بارزاني: مشاركة البيشمركة في الانتخابات امتداد لدورهم في حماية الإقليم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أدلى قائد قوات كولان للبيشمركة، منصور بارزاني، بصوته في أحد المراكز الانتخابية للتصويت الخاص، مؤكداً أن مشاركة قوات البيشمركة وشعب كوردستان في الانتخابات تُعد امتدادًا لدورهم في حماية كرامة الإقليم والدفاع عن مكتسباته.

وقال منصور بارزاني خلال تصريح أدلى به للصحفيين عقب التصويت: "أنا اليوم هنا كفرد من البيشمركة، وأدعو جميع أهل كوردستان لأن يكونوا بيشمركة يوم 11/11 يوم التصويت العام".

وأضاف: "كما دافعت البيشمركة عن الإقليم عندما احتاج إلى الدفاع وحمت أمنه واستقراره، فإن هذا الأمان والإعمار الذي نعيشه اليوم هو ثمرة دماء الشهداء وتضحيات قوات البيشمركة وجميع الأجهزة الأمنية".

وأكد منصور بارزاني أن المرحلة الحالية تتطلب دفاعًا من نوع آخر، وقال: "عندما احتاج الإقليم إلى السلاح، كانت البيشمركة في الخطوط الأمامية. واليوم، عندما يحتاج الإقليم إلى صوتنا، يجب أن تكون البيشمركة أيضًا في المقدمة عند صناديق الاقتراع".

ودعا منصور بارزاني عناصر البيشمركة والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، واختيار ممثليهم الذين يستطيعون حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان داخل البرلمان العراقي: "صوتكم هو من سيحمي مكتسبات الإقليم. لا تبقوا في المنازل يوم 11/11. شاركوا بقوة، وامنحوا أصواتكم لمن تثقون بقدرته على بناء مستقبل أكثر إعمارًا واستقرارًا".

وفي رده على سؤال حول سير العملية الانتخابية، قال منصور بارزاني: "الحمد لله، العملية تسير بشكل جيد جدًا حتى الآن، ولم تُسجل أي خروقات. البيشمركة شاركوا بانضباط ومسؤولية، ونأمل أن يشهد يوم 11/11 مشاركة كبيرة من جميع مواطني كوردستان".