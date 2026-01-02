جامعة صلاح الدين تعلن موعد استئناف الدوام الرسمي للطلبة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الإعلام في جامعة صلاح الدين، عن استئناف الدوام الرسمي في كافة كليات الجامعة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مؤكدةً انتهاء العطلة الرسمية واستكمال كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة.

وأشار سامان عبد الله، مدير إعلام جامعة صلاح الدين، في تصريح صحفي، إلى أن يوم الأحد المصادف 4 كانون الثاني 2026، سيكون أول أيام الدوام الرسمي بعد انقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.

وأكد عبد الله أن رئاسة الجامعة، وبالتنسيق مع كافة الأقسام والدوائر المعنية، قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير لضمان سير العملية التعليمية بشكل انسيابي وطبيعي دون أي معوقات.

وتعتبر جامعة صلاح الدين في أربيل واحدة من أعرق وأكبر الجامعات الحكومية في إقليم كوردستان، حيث تضم آلاف الطلبة الوافدين من مختلف المدن والبلدات. ويأتي استئناف الدراسة في الرابع من كانون الثاني كبداية لمرحلة استكمال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2025-2026)، والتحضير لخوض الامتحانات النهائية لهذا الفصل.