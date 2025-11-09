مسؤول عمليات محور مخمور- كوير: عمليات الاقتراع تسير على ما يرام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أدلى العميد ركن سرود صالح، مسؤول عمليات محور مخمور-كوير، بصوته في أحد مراكز الاقتراع اليوم.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان24، إن عملية الاقتراع "تسير على ما يرام حتى الآن، ونأمل أن تستمر على هذا المنوال حتى النهاية، خالية من أي ضغوط أو انتهاكات".

وأضاف: في بداية فتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً، حدثت مشكلة فنية في قراءة بصمات الناخبين، ما أدى إلى إبطاء العملية ولم يتمكن من التصويت سوى 50 من أصل ألف من البيشمركة؛ لكن بعد ذلك تم حل المشكلة وعادت العملية إلى طبيعتها.

ولمنع الازدحام والفوضى أمام مراكز الاقتراع، أوضح قائد عمليات محور مخمور-كوير، إنه تم توزيع قوات البيشمركة وفق جدول خاص للتصويت في الوقت المحدد.

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.