نسبة مشاركة الناخبين في السليمانية حتى منتصف النهار وصلت إلى 50%

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لتقرير منتصف اليوم لقياس تصويت الناخبين، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الخاصة في السليمانية 50%.

وقال مراسل كورستان24: حتى الآن، يجري التصويت الخاص بشكل طبيعي ولم تحدث أي مشاكل. وفقًا لتقرير منتصف اليوم لقياس تصويت الناخبين، بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص في السليمانية حتى الساعة 12:00 ظهرًا 50%.

وقال المراقب أيمن شيخ محمد: تم تسجيل بعض التجاوزات الطفيفة من قبل موظفي هذا المركز، ولكن بشكل عام يمكنني القول أن هذه العملية تسير بشكل جيد ودون أي مشاكل. وأجهزة العد وفرز الأصوات لا تواجه أي صعوبات.

وافتتحت صباح اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

ووفقا لمفوضية الانتخابات فأن عملية التصويت الخاص ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 1313890 ناخباً عسكرياً.

وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغت 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة".

كما سيشمل التصويت الخاص النازحين أيضا حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة 26538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع بـ27 مركزاً للاقتراع.