أكثر من 800 ناخب يشاركون في التصويت بمخيم شيخان

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول منطقة "قسروك" في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، شَمَّال مَزْمير، أن أبواب المراكز الانتخابية فتحت أمام المواطنين قبل وصول الناخبين، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تجري بسلاسة وبدون أي مشاكل فنية.

وأوضح مَزمير أن أكثر من 800 شخص لهم حق التصويت في مخيم شيخان، وقد تم توزيعهم على ثلاث مراكز اقتراع، وجميعها جاهزة بالكامل.

مؤكداً أن اللجنة تتابع سير العملية عن كثب وأن أي مشكلة سيتم حلها فوراً.

وفيما يخص النازحين من شنكال المقيمين في المخيمات، أشار مَزمير إلى أن من تم تسجيلهم داخل المخيمات سيتمكنون من التصويت هناك، ولن يسمح لهم بالعودة إلى شنكال للتصويت.

أما النازحون خارج المخيمات، فقد تم تسجيلهم للتصويت في أماكن إقامتهم، لضمان مشاركة الجميع وعدم ضياع أصواتهم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عمليات الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في عموم مدن العراق وإقليم كوردستان، على أن تغلق مراكز التصويت أبوابها في تمام الساعة 6 مساءً.

ووفقا لمفوضية الانتخابات، بلغ عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين 809 مركز، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن العملية بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني 2025، في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان دون تسجيل أي مشاكل فنية في أجهزة الاقتراع.

وقالت الغلاي في تصريح لـ كوردستان24، إن ما يزيد على مليون و300 ألف ناخب من القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص، وقد خصصت المفوضية 8,109 مراكز اقتراع لهم، تضم 4,501 محطة انتخابية.

وبيّنت الغلاي أن الفئات المشمولة تستند إلى قوائم وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى قوات البيشمركة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، وقوات حرس الحدود.

كما أشارت المتحدثة إلى تخصيص 27 مركزًا انتخابيًا تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مؤكدة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم التصويت.