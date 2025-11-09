غلام إسحاق: عمليات التصويت تسير ضمن إطار الدستور والقوانين الانتخابية

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، غلام إسحاق، إنه كان حاضراً في مركز الاقتراع في مخيم شاريا وراقب العملية الانتخابية.

وقال في تصريحٍ للصحفيين، "هذه العملية تجري بالكامل من قبل العراق، وأنا جئت فقط للمراقبة والتأكد من أن العملية تجري في إطار الدستور والقوانين الانتخابية".

وقال "أتمنى النجاح لجميع المرشحين".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عمليات الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في عموم مدن العراق وإقليم كوردستان، على أن تغلق مراكز التصويت أبوابها في تمام الساعة 6 مساءً.

ووفقا لمفوضية الانتخابات، بلغ عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين 809 مركز، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4501 محطة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن العملية بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، 9 تشرين الثاني 2025، في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان دون تسجيل أي مشاكل فنية في أجهزة الاقتراع.

وقالت الغلاي في تصريح لـ كوردستان24، إن ما يزيد على مليون و300 ألف ناخب من القوات الأمنية مشمولون بالتصويت الخاص، وقد خصصت المفوضية 8,109 مراكز اقتراع لهم، تضم 4,501 محطة انتخابية.

وبيّنت الغلاي أن الفئات المشمولة تستند إلى قوائم وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى قوات البيشمركة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، وقوات حرس الحدود.

كما أشارت المتحدثة إلى تخصيص 27 مركزًا انتخابيًا تضم 97 محطة لتصويت النازحين في المخيمات، مؤكدة أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم التصويت.