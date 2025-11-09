استقالة مسؤول في الاتحاد الوطني بدهوك احتجاجًا على توجيهات بالتصويت لقائمة ريان الكلداني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن بژار شيخ عبيد، نائب أحد مسؤولي تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة دهوك، استقالته من الحزب، احتجاجًا على ما قال إنه توجيه من قيادة الاتحاد بالتصويت لصالح مرشح "كوتا المسيحيين" ضمن قائمة ريان الكلداني خلال التصويت الجاري.

وقال شيخ عبيد في تصريح متلفز عقب إعلان استقالته: خلال الأيام الأخيرة، وللأسف، شهدنا ممارسات خاطئة، أهمها مطالبتنا بالتصويت لطرف آخر، وهو قائمة ريان الكلداني. ووصلتنا تعليمات مؤكدة من القيادة العليا للاتحاد الوطني تطلب من تنظيمات دهوك التصويت لهذه القائمة.

وأضاف: رفضت الالتزام بهذا القرار، وقررت الاعتراض عليه وترك صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني. أمضيت 36 عاماً داخل الحزب، وهذا القرار لم يكن سهلاً، واتخذته بعد تفكير ودراسة.

وأشار شيخ عبيد إلى أن استقالته تأتي تعبيرًا عن موقف شخصي يرى أنه يتماشى مع قناعته السياسية ومسيرته داخل العمل الحزبي.