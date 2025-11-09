مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص في العراق وكوردستان

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، التقرير النهائي لعملية التصويت الخاص في جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص التقرير:

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%.

وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان24، إن "المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأضاف أن "إجمالي عدد المشاركين في التصويت الخاص تجاوز مليوناً و100 ألف ناخب"، موضحاً أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%".

في السياق ذاته، أعلن مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، نبرد عمر، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان بلغت 98%.

وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، حضره مراسل كوردستان24، إن عملية التصويت الخاص جرت بسلاسة وبشكل منظم وناجح للغاية، مؤكداً أن نسب المشاركة كانت مرتفعة في جميع محافظات إقليم كوردستان.

وبيّن أن نسبة المشاركة في أربيل بلغت 98%، حيث أدلى 109 آلاف و508 ناخبين بأصواتهم، فيما سجلت السليمانية النسبة ذاتها بمشاركة 106 آلاف و350 ناخباً. أما في دهوك فقد بلغت نسبة المشاركة 97%، وشارك فيها 55 ألفاً و411 ناخباً.