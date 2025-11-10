بعد نجاح عملية التصويت الخاص.. الأنظار تتجه نحو الانتخابات العامة في العراق وإقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهد العراق وإقليم كوردستان، عملية التصويت الخاص لانتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي بين القوات الأمنية والنازحين في عموم البلاد. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 82.42%، ودعت جميع الأطراف إلى إنجاح العملية، على أن يشارك الجميع في التصويت العام يوم 11/11.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين من الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً. في هذه العملية، كان مليون و313 ألف و980 من أعضاء القوات الأمنية و26 ألف و538 نازحاً لهم حق التصويت.

أحمد جاسم، أحد أعضاء القوات الأمنية، صرح لكوردستان24 قائلاً: "صوتنا بطريقة ديمقراطية جداً وبدون أي ضغط، واخترنا من نريد، ونأمل أن يكون الوضع أفضل."

من جهة أخرى، قال إسماعيل حسين، وهو نازح مقيم في إقليم كوردستان: "لقد مضى علينا عشرة أعوام كنازحين في إقليم كوردستان وأدلينا بأصواتنا، ونطالب الحكومة العراقية الجديدة بتوفير فرص عمل وتحسين أوضاعنا المعيشية".

وقد تم تشكيل لجنة أمنية عليا لحماية عملية الانتخابات، والقوات الأمنية في حالة استعداد تام. وقال قيس محمداوي، رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات: "بعد انتهاء العملية، سيتم نقل ذاكرة الأجهزة من المراكز بشكل محمي إلى مكاتب المفوضية في المحافظات، ثم تُرسل إلى المركز الوطني في بغداد بقوة خاصة وبطريقة مشفرة".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نتائج التصويت الخاص لن تعلن بشكل منفصل، بل ستدمج مع نتائج التصويت العام، وستعلن النتائج خلال 24 ساعة بعد انتهاء التصويت العام. وأكد عمر أحمد، رئيس مجلس المفوضين، أن نسبة المشاركة بلغت 82.42%، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون لإنجاح العملية بالكامل.