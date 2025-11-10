الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتصدر الأحزاب الكوردستانية في التصويت الخاص

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لآخر النتائج الأولية غير الرسمية للتصويت الخاص بالبرلمان في محافظات العراق وإقليم كوردستان، والتي حصلت عليها كوردستان24، حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكبر عدد من الأصوات، متصدرًا بذلك جميع الأحزاب الكوردستانية، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ترتيب أصوات الأحزاب الكوردستانية كالتالي:

الحزب الديمقراطي الكردستاني: 94,666 صوتًا

الاتحاد الوطني الكردستاني: 78,230 صوتًا

تيار الموقف: 7,895 صوتًا

حركة الجيل الجديد: 4,808 أصوات

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 4,512 صوتًا

جماعة العدل الكوردستانية: 1,338 صوتًا

جبهة الشعب: 1,153 صوتًا

تعتبر هذه النتائج غير نهائية وغير رسمية، وقد تتغير حتى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية النهائية. وقد صرحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، أن نتائج العد اليدوي والإلكتروني للأصوات كانت متطابقة.

بدأ التصويت الخاص بالبرلمان في محافظات العراق وإقليم كوردستان في تمام الساعة 07:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 09 تشرين الأول 2025، واستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من اليوم نفسه.

ووفقًا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت الخاص بمحافظات العراق وإقليم كوردستان 82.42%. وعلى مستوى الدوائر الانتخابية الثلاث في إقليم كوردستان، وصلت النسبة إلى 98%.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن يجري فيه التصويت العام في محافظات العراق وإقليم كردستان يوم غد الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025.