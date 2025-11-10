غداً.. انطلاق التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، ينطلق يوم غد الثلاثاء التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، لكوردستان24، أن يوم غد الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة 07:00 صباحًا، سيُجرى التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة 20 مليون و 63 ألف و 773 ناخبًا في محافظات العراق وإقليم كوردستان. وقد تم تجهيز 8,703 مركز اقتراع و 39,285 محطة تصويت لهذا الاقتراع.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن التصويت سيستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من نفس اليوم ولن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، لأن الصناديق الإلكترونية ستُغلق تلقائيًا في ذلك الوقت.

ووفقًا للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، ستُعلن النتائج الأولية لانتخابات البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي بعد 24 ساعة من التصويت العام.

فيما يلي توزيع المرشحين وعدد المقاعد والأحزاب والتحالفات على مستوى المحافظات:

بغداد

عدد المقاعد: 71 (17 كوتا نسائية، 5 مكونات)

عدد المرشحين: 2299 (1593 رجلاً، 706 نساء)

عدد المرشحين المستقلين: 5

عدد مرشحي المكونات: 16

عدد الأحزاب والتحالفات: 12 تحالفًا، 16 حزبًا، 21 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 4,314,866 ناخبًا

عدد المراكز: 1,039

عدد المحطات: 4,333

محافظة أربيل

عدد المقاعد: 16 (4 كوتا نسائية، 1 مسيحي)

عدد المرشحين: 108 (71 رجلاً، 37 امرأة)

عدد الأحزاب والتحالفات: 9 أحزاب، 6 قوائم فردية

عدد الناخبين العام: 1,002,087 ناخبًا

عدد المراكز: 528

عدد المحطات: 2,003

محافظة السليمانية

عدد المقاعد: 18 (5 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 136 (99 رجلاً، 37 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 4

عدد الأحزاب والتحالفات: 9 أحزاب، 4 قوائم فردية

عدد الناخبين العام: 1,119,111 ناخبًا

عدد المراكز: 506

عدد المحطات: 2,200

محافظة دهوك

عدد المقاعد: 12 (3 كوتا نسائية، 1 مسيحي)

عدد المرشحين: 59 (39 رجلاً، 20 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد مرشحي المكونات: 4

عدد الأحزاب والتحالفات: 8 أحزاب، 5 قوائم فردية

عدد الناخبين العام: 722,853 ناخبًا

عدد المراكز: 278

عدد المحطات: 1,396

محافظة نينوى

عدد المقاعد: 34 (8 كوتا نسائية، 7 مكونات)

عدد المرشحين: 1047 (759 مرشحًا، 288 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد مرشحي المكونات: 13

عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 12 حزبًا، 14 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 1,969,179 ناخبًا

عدد المراكز: 873

عدد المحطات: 3,861

محافظة كركوك

عدد المقاعد: 12 (3 كوتا نسائية، 1 مسيحي)

عدد المرشحين: 251 (175 رجلاً، 76 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد مرشحي المكونات: 8

عدد الأحزاب والتحالفات: 5 تحالفات، 9 أحزاب، 9 قوائم فردية

عدد الناخبين العام: 897,030 ناخبًا

عدد المراكز: 330

عدد المحطات: 1,733

محافظة ديالى

عدد المقاعد: 14 (4 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 358 (252 رجلاً، 106 نساء)

عدد المرشحين المستقلين: 2

عدد الأحزاب والتحالفات: 6 تحالفات، 10 أحزاب، 2 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 976,650 ناخبًا

عدد المراكز: 509

عدد المحطات: 1,940

محافظة الأنبار

عدد المقاعد: 15 (4 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 253 (183 رجلاً، 70 امرأة)

عدد الأحزاب والتحالفات: 7 تحالفات، 3 أحزاب

عدد الناخبين العام: 933,911 ناخبًا

عدد المراكز: 387

عدد المحطات: 1,820

محافظة بابل

عدد المقاعد: 17 (4 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 479 (348 رجلاً، 131 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد الأحزاب والتحالفات: 7 تحالفات، 9 أحزاب، 1 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 1,070,326 ناخبًا

عدد المراكز: 436

عدد المحطات: 2,099

محافظة كربلاء

عدد المقاعد: 11 (3 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 233 (164 رجلاً، 69 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد الأحزاب والتحالفات: 7 تحالفات، 5 أحزاب، 1 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 634,816 ناخبًا

عدد المراكز: 249

عدد المحطات: 1,243

محافظة واسط

عدد المقاعد: 11 (3 كوتا نسائية، 1 كردي فيلي)

عدد المرشحين: 246 (176 رجلاً، 70 امرأة)

عدد مرشحي المكونات: 9

عدد الأحزاب والتحالفات: 8 تحالفات، 3 أحزاب، 9 قوائم فردية

عدد الناخبين العام: 744,752 ناخبًا

عدد المراكز: 311

عدد المحطات: 1,461

محافظة صلاح الدين

عدد المقاعد: 12

عدد المرشحين: 296 (216 رجلاً، 80 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 0

عدد الأحزاب والتحالفات: 10 تحالفات، 3 أحزاب

عدد الناخبين العام: 808,043 ناخبًا

عدد المراكز: 356

عدد المحطات: 1,589

محافظة النجف

عدد المقاعد: 12 (3 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 312 (227 رجلاً، 85 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد الأحزاب والتحالفات: 8 تحالفات، 6 أحزاب، 1 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 795,653 ناخبًا

عدد المراكز: 341

عدد المحطات: 1,560

محافظة الديوانية

عدد المقاعد: 11 (3 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 282 (200 رجلاً، 82 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 4 أحزاب، 1 قائمة فردية

عدد الناخبين العام: 679,751 ناخبًا

عدد المراكز: 301

عدد المحطات: 1,325

محافظة المثنى

عدد المقاعد: 7 (2 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 126 (90 رجلاً، 36 امرأة)

عدد الأحزاب والتحالفات: 6 تحالفات، 3 أحزاب

عدد الناخبين العام: 471,573 ناخبًا

عدد المراكز: 179

عدد المحطات: 915

محافظة ذي قار

عدد المقاعد: 19 (5 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 571 (416 رجلاً، 155 امرأة)

عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 8 أحزاب

عدد الناخبين العام: 1,065,089 ناخبًا

عدد المراكز: 492

عدد المحطات: 2,094

محافظة ميسان

عدد المقاعد: 10 (3 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 141 (104 رجال، 37 امرأة)

عدد الأحزاب والتحالفات: 4 تحالفات، 4 أحزاب

عدد الناخبين العام: 572,778 ناخبًا

عدد المراكز: 231

عدد المحطات: 1,110

محافظة البصرة

عدد المقاعد: 25 (6 كوتا نسائية)

عدد المرشحين: 571 (408 رجال، 163 امرأة)

عدد الأحزاب والتحالفات: 8 تحالفات، 5 أحزاب

عدد الناخبين العام: 1,559,941 ناخبًا

عدد المراكز: 522

عدد المحطات: 3,000

يأتي ذلك بعد أن جرى التصويت الخاص للبرلمان في محافظات العراق وإقليم كوردستان يوم الأحد، 09 تشرين الأول 2025، واستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من نفس اليوم.

ووفقًا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ إجمالي نسبة المشاركة في التصويت الخاص في محافظات العراق وإقليم كوردستان 82.42%. وعلى مستوى الدوائر الانتخابية الثلاث في إقليم كوردستان، بلغت النسبة 98%.

ومن المقرر أن يُجرى التصويت العام غدًا الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، في محافظات العراق وإقليم كوردستان.