غداً.. انطلاق التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي
أربيل (كوردستان24)- بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، ينطلق يوم غد الثلاثاء التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، لكوردستان24، أن يوم غد الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة 07:00 صباحًا، سيُجرى التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة 20 مليون و 63 ألف و 773 ناخبًا في محافظات العراق وإقليم كوردستان. وقد تم تجهيز 8,703 مركز اقتراع و 39,285 محطة تصويت لهذا الاقتراع.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن التصويت سيستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من نفس اليوم ولن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، لأن الصناديق الإلكترونية ستُغلق تلقائيًا في ذلك الوقت.
ووفقًا للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، ستُعلن النتائج الأولية لانتخابات البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي بعد 24 ساعة من التصويت العام.
فيما يلي توزيع المرشحين وعدد المقاعد والأحزاب والتحالفات على مستوى المحافظات:
بغداد
عدد المقاعد: 71 (17 كوتا نسائية، 5 مكونات)
عدد المرشحين: 2299 (1593 رجلاً، 706 نساء)
عدد المرشحين المستقلين: 5
عدد مرشحي المكونات: 16
عدد الأحزاب والتحالفات: 12 تحالفًا، 16 حزبًا، 21 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 4,314,866 ناخبًا
عدد المراكز: 1,039
عدد المحطات: 4,333
محافظة أربيل
عدد المقاعد: 16 (4 كوتا نسائية، 1 مسيحي)
عدد المرشحين: 108 (71 رجلاً، 37 امرأة)
عدد الأحزاب والتحالفات: 9 أحزاب، 6 قوائم فردية
عدد الناخبين العام: 1,002,087 ناخبًا
عدد المراكز: 528
عدد المحطات: 2,003
محافظة السليمانية
عدد المقاعد: 18 (5 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 136 (99 رجلاً، 37 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 4
عدد الأحزاب والتحالفات: 9 أحزاب، 4 قوائم فردية
عدد الناخبين العام: 1,119,111 ناخبًا
عدد المراكز: 506
عدد المحطات: 2,200
محافظة دهوك
عدد المقاعد: 12 (3 كوتا نسائية، 1 مسيحي)
عدد المرشحين: 59 (39 رجلاً، 20 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد مرشحي المكونات: 4
عدد الأحزاب والتحالفات: 8 أحزاب، 5 قوائم فردية
عدد الناخبين العام: 722,853 ناخبًا
عدد المراكز: 278
عدد المحطات: 1,396
محافظة نينوى
عدد المقاعد: 34 (8 كوتا نسائية، 7 مكونات)
عدد المرشحين: 1047 (759 مرشحًا، 288 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد مرشحي المكونات: 13
عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 12 حزبًا، 14 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 1,969,179 ناخبًا
عدد المراكز: 873
عدد المحطات: 3,861
محافظة كركوك
عدد المقاعد: 12 (3 كوتا نسائية، 1 مسيحي)
عدد المرشحين: 251 (175 رجلاً، 76 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد مرشحي المكونات: 8
عدد الأحزاب والتحالفات: 5 تحالفات، 9 أحزاب، 9 قوائم فردية
عدد الناخبين العام: 897,030 ناخبًا
عدد المراكز: 330
عدد المحطات: 1,733
محافظة ديالى
عدد المقاعد: 14 (4 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 358 (252 رجلاً، 106 نساء)
عدد المرشحين المستقلين: 2
عدد الأحزاب والتحالفات: 6 تحالفات، 10 أحزاب، 2 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 976,650 ناخبًا
عدد المراكز: 509
عدد المحطات: 1,940
محافظة الأنبار
عدد المقاعد: 15 (4 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 253 (183 رجلاً، 70 امرأة)
عدد الأحزاب والتحالفات: 7 تحالفات، 3 أحزاب
عدد الناخبين العام: 933,911 ناخبًا
عدد المراكز: 387
عدد المحطات: 1,820
محافظة بابل
عدد المقاعد: 17 (4 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 479 (348 رجلاً، 131 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد الأحزاب والتحالفات: 7 تحالفات، 9 أحزاب، 1 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 1,070,326 ناخبًا
عدد المراكز: 436
عدد المحطات: 2,099
محافظة كربلاء
عدد المقاعد: 11 (3 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 233 (164 رجلاً، 69 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد الأحزاب والتحالفات: 7 تحالفات، 5 أحزاب، 1 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 634,816 ناخبًا
عدد المراكز: 249
عدد المحطات: 1,243
محافظة واسط
عدد المقاعد: 11 (3 كوتا نسائية، 1 كردي فيلي)
عدد المرشحين: 246 (176 رجلاً، 70 امرأة)
عدد مرشحي المكونات: 9
عدد الأحزاب والتحالفات: 8 تحالفات، 3 أحزاب، 9 قوائم فردية
عدد الناخبين العام: 744,752 ناخبًا
عدد المراكز: 311
عدد المحطات: 1,461
محافظة صلاح الدين
عدد المقاعد: 12
عدد المرشحين: 296 (216 رجلاً، 80 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 0
عدد الأحزاب والتحالفات: 10 تحالفات، 3 أحزاب
عدد الناخبين العام: 808,043 ناخبًا
عدد المراكز: 356
عدد المحطات: 1,589
محافظة النجف
عدد المقاعد: 12 (3 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 312 (227 رجلاً، 85 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد الأحزاب والتحالفات: 8 تحالفات، 6 أحزاب، 1 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 795,653 ناخبًا
عدد المراكز: 341
عدد المحطات: 1,560
محافظة الديوانية
عدد المقاعد: 11 (3 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 282 (200 رجلاً، 82 امرأة)
عدد المرشحين المستقلين: 1
عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 4 أحزاب، 1 قائمة فردية
عدد الناخبين العام: 679,751 ناخبًا
عدد المراكز: 301
عدد المحطات: 1,325
محافظة المثنى
عدد المقاعد: 7 (2 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 126 (90 رجلاً، 36 امرأة)
عدد الأحزاب والتحالفات: 6 تحالفات، 3 أحزاب
عدد الناخبين العام: 471,573 ناخبًا
عدد المراكز: 179
عدد المحطات: 915
محافظة ذي قار
عدد المقاعد: 19 (5 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 571 (416 رجلاً، 155 امرأة)
عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 8 أحزاب
عدد الناخبين العام: 1,065,089 ناخبًا
عدد المراكز: 492
عدد المحطات: 2,094
محافظة ميسان
عدد المقاعد: 10 (3 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 141 (104 رجال، 37 امرأة)
عدد الأحزاب والتحالفات: 4 تحالفات، 4 أحزاب
عدد الناخبين العام: 572,778 ناخبًا
عدد المراكز: 231
عدد المحطات: 1,110
محافظة البصرة
عدد المقاعد: 25 (6 كوتا نسائية)
عدد المرشحين: 571 (408 رجال، 163 امرأة)
عدد الأحزاب والتحالفات: 8 تحالفات، 5 أحزاب
عدد الناخبين العام: 1,559,941 ناخبًا
عدد المراكز: 522
عدد المحطات: 3,000
يأتي ذلك بعد أن جرى التصويت الخاص للبرلمان في محافظات العراق وإقليم كوردستان يوم الأحد، 09 تشرين الأول 2025، واستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من نفس اليوم.
ووفقًا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ إجمالي نسبة المشاركة في التصويت الخاص في محافظات العراق وإقليم كوردستان 82.42%. وعلى مستوى الدوائر الانتخابية الثلاث في إقليم كوردستان، بلغت النسبة 98%.
ومن المقرر أن يُجرى التصويت العام غدًا الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، في محافظات العراق وإقليم كوردستان.