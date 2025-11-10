كوردستان.. 3 ملايين ناخب يشاركون في الاقتراع العام غداً والنتائج الأولية بعد 24 ساعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول مكتب الفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان أن عملية الاقتراع العام ستبدأ غداً، مشيراً إلى أن 10 آلاف بطاقة انتخابية لم يستلمها المواطنون بعد، وأن عملية تسليم البطاقات مستمرة. مضيفا أن النتائج الأولية ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الانتخاب.

وقال نبرد عمر، لكوردستان24 اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت. وأوضح أن العملية ستنطلق غداً، 11 نوفمبر، من الساعة 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

وأضاف: "لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

وأشار إلى أن توزيع بطاقات الاقتراع مستمر، وسيتم توزيعها حتى يوم الانتخاب في 173 مركزاً. وقال: "حتى الآن، لدينا 10 آلاف بطاقة متبقية في المراكز ولم يتم استلامها من قبل المواطنين."

ولفت إلى وجود تطبيق باسم "IHEC" يمكن للمواطنين تحميله على أجهزة أندرويد وiOS، لمعرفة أماكن اقتراعهم عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على بطاقة الاقتراع قبل التوجه إلى المراكز.

وفيما يتعلق باقتراع الجنود المتقاعدين، قال نبرد عمر: "جميع أجهزتنا ذكية. الجنود وأفراد القوات الأمنية الذين تقاعدوا، أسماؤهم مدرجة ضمن الاقتراع العام وليس الاقتراع الخاص، لذا يمكنهم التصويت غداً في الاقتراع العام."

وبخصوص شكاوى الأطراف، أوضح رئيس هيئة الانتخابات في إقليم كوردستان أن من لديهم شكاوى يمكنهم تقديمها اعتباراً من يوم الانتخاب وحتى 72 ساعة بعده، أي ثلاثة أيام. وقال: "حتى الآن، تم تقديم حوالي ثماني شكاوى في أربيل ودهوك والسليمانية."

وتابع قائلا: "أدعو القوات الأمنية التي تحمي مراكز الاقتراع، إلى عدم السماح للمواطنين بدخول المراكز بالهواتف المحمولة بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يؤثر على العملية والأطراف السياسية والمرشحين."

وفيما يتعلق بإعلان النتائج الأولية للاقتراع العام والخاص، أوضح نبه ر عمر أنه وفقاً لقانون البرلمان العراقي، ستعلن النتائج الأولية بعد 24 ساعة من عملية الاقتراع العام، أي يوم الأربعاء، حوالي الساعة 7 أو 8 مساءً.