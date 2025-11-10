رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي محمد الحسان.

وقال المكتب الاعلامي لمسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025، " تباحثنا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة (يونامي)، السيّد محمد الحسّان، حول آخر التطورات في العراق والمنطقة، والتحضيرات للانتخابات النيابية الاتحادية".

وأضاف البيان، " أكدنا على ضرورة إجراء هذه العملية الانتخابية في أجواء سلمية وديمقراطية خالية من أي انتهاكات، آملين أن تُسهم نتائج الانتخابات في ترسيخ الأمن والاستقرار، والمُضي قُدماً في حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، بما يخدم تحسين الخدمات وحياة عموم العراقيين".