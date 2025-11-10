المنافذ الحدودية تضبط 3 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر وتعلن القبض على مسافر بحوزته 8 كغم مخدرات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، فيما ضبطت أكثر من 8 كغم من مادة الكريستال المخدرة في منفذ الشلامجة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان: إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين خارج الحرم الجمركي، تبين من خلال تدقيق المعاملة ومطابقة الحاوية مع الحمولة وجود (معمل لخط إنتاج أغطية الأسرة الطبية استعمال مرة واحدة خاصة بالمستشفيات والكمامات الطبية) معدة للتهريب كونها لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة الصحة، ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".

وأضاف انه "تم ضبط حاوية تحتوي على (كاميرات مراقبة مختلفة) مخبأه خلف المواد المصرح بها في المعاملة الجمركية المنجزة معدة للتهريب، كونها تحتاج لموافقات أمنية خاصة".

وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة جمرك ميناء أم قصر الشمالي لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق أم قصر لإصدار القرار المناسب بشأنها".

وفي سياق متصل، أشار القيسي الى ان "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي، ضبط بحوزته (8) كيلوات و (400) غرام، من مادة (الكريستال) المخدرة بالإضافة الى حبوب متنوعة مع مجموعة من أمبولات للتعاطي، مخبأة بطريقة احترافية داخل حقيبة سفر، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".

وأوضح ان "عملية الضبط تمت من قبل الشعبة الفنية بالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ ومفرزة K9"، لافتا الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".