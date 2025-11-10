بغداد تعلق على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن دهشتها إزاء تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول الانتخابات العراقية، مؤكدة أن هذه التصريحات تشكل تدخلاً صريحاً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق.

وذكرت الوزارة في بيان: "تابعت وزارة الخارجية التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، بشأنِ الانتخابات في جمهورية العراق".

وأوضح البيان: "تعرب الوزارة عن استغرابِها من هذا التصريحِ الذي تراه مستفزاً ويمثّل تدخلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأنِ الداخليّ العراقيّ، إذ إن العمليّة الانتخابيّة تُعدّ شأناً وطنياً خالصاً يخضع لإرادة الشعب العراقيّ ومؤسّساته الدستوريّة حصراً".

وتابع: "تؤكد الوزارة أن العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السّيادة المتبادلة، وعدمِ التدخّلِ في الشؤونِ الداخلية للدول"، مؤكدةً أن "الحفاظ على حسنِ الجوار يتطلب التزاماً دقيقاً بهذه المبادئ، وتجنّب أيّ تصريحاتٍ أو مواقف من شأنها المساس بسيادة العراقِ أو التدخّل في شؤونه الداخلية".

ونقلت وسائل الإعلام عن بقائي قوله، في مؤتمر صحافي عُقد صباح الاثنين، إن الولايات المتحدة تتدخل في الانتخابات العراقية، لافتاً إلى أن هذه التدخلات "ضارة من دون شك".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الانتخابات في العراق لها أهمية خاصة في تحديد مصير الشعب العراقي، وأي تدخل خارجي في هذه العملية مرفوض ومُدان".