ثمانية قتلى و19 جريحاً بانفجار سيارة في نيودلهي

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون إثر انفجار سيارة في وسط العاصمة الهندية الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل تتصل بسبب الانفجار، ولكنّها قالت إنّ خبراء الطب الشرعي ومكافحة الإرهاب توجّهوا إلى الموقع، بالقرب من القلعة الحمراء التاريخية.

ووقع الانفجار في وقت مبكر مساء بالقرب من محطة مترو في حي دلهي القديمة المزدحم، وذلك بينما كان الناس عائدين من عملهم.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأنّ سيارات الإسعاف نقلت العديد من المصابين إلى مستشفى عام قريب.

ونقل المسؤول في الاطفاء ايه كاي مالك عن إدارة مستشفى يقع في جوار مكان الانفجار أن "ثمانية أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 19".

من جانبه، قال مفوّض شرطة العاصمة ساتيش غولشا للصحافيين، إنّ "سيارة كانت تتحرّك ببطء توقفت عند إشارة حمراء، ووقع انفجار في تلك السيارة، ونتيجة للانفجار تضرّرت أيضا سيارات قريبة".

واندلع حريق في ست سيارات على الأقل.

وتمّ تطويق مبنى المستشفى المجاور وسط انتشار كثيف للشرطة.

وخارج المستشفى، احتشد أشخاص ينتظرون بقلق معرفة أنباء عن أقربائهم المصابين.

وقالت مسرّات أنصاري إنّ شقيقها أصيب بعدما اصطدمت سيارة مشتعلة بالدراجة النارية التي كان يقودها.

وأضافت لفرانس برس "اتصل بي وقال إنّ ساقه أُصيبت، ولم يكن قادرا على المشي".

وتعدّ القلعة الحمراء التي اكتمل بناؤها في عهد المغول في العام 1648، أحد المعالم الأكثر شهرة في الهند.

AFP