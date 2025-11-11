انطلاق التصويت العام للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان نبرد عمر، لكوردستان24، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت. وأوضح أن العملية ستكون من الساعة 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

وأضاف: "لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

أصدرت اللجنة الأمنية للانتخابات في أربيل، أمس الاثنين، بياناً دعت فيه أصحاب الشركات وأرباب العمل في القطاع الخاص إلى منح الموظفين والعمال إجازة لمدة ساعتين يوم غدٍ الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، لتمكينهم من المشاركة في عملية التصويت العام.

وجاء في البيان: نهيب بجميع الشركات وأرباب العمل ضمن حدود محافظة أربيل أن يتيحوا لموظفيهم وعمالهم فرصة التوجّه إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي بحرية تامة، خلال فترة التصويت العام التي تُعدّ حقاً دستورياً لكل مواطن".

و دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مواطني الإقليم الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب العراقي.

واعتبر نيجيرفان بارزاني في بيانٍ له، أن التصويت حق وواجب ورسالة وأمانة، ومسؤولية وطنية وفرصة للتجدد.